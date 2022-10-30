В трех курганских городах дополнительно благоустроят площадки для отдыха

В Кургане, Шадринске и Далматово дополнительно благоустроят несколько новых зон отдыха горожан. Об этом губернатор Вадим Шумков сообщил в своём телеграм-канале по итогам рабочего объезда областного центра.

"Становится доброй традицией, когда сверх всех ранее утверждённых планов благоустройства ставим задачу создания нескольких дополнительных малых площадок в крупных муниципалитетах" - отметил глава региона.

В этом году Далматово в центральной части получит три таких площадки в качестве подготовки к масштабному проекту комплексного благоустройства следующего года - от вокзала до монастыря.

Шадринск - пять мини-площадок, тоже в центре.

И, так же, пять небольших симпатичных благоустроенных территорий дополнительно к тем проектам, что планировались, появятся в Кургане.

Работы уже идут по ул. Куйбышева, Карла Маркса.

А по улице Красина площадка делается в увязке с массовым ремонтом дворов в первой линии.

Ничего сверхъестественного.

Аккуратные дорожки, лавочки, малые формы на популярных у людей общественных территориях.

Так что, если увидите новые такие площадки в ваших городах, - это мы). Стараемся подарить вам ещё больше уюта и комфорта рядом с вашими домами.

"Чтобы вам было, где отдохнуть и прогуляться. Чтобы вас тянуло туда из других мест. Чтобы ваш город еще быстрее становился местом, где хочется жить", - отметил губернатор.

Несмотря на субботний день, работа кипела на площадке по улице Красина, напротив больницы скорой медицинской помощи. Здесь обустраивают пешеходные дорожки, установят скамейки и урны, появятся малые архитектурные формы.

Завершаются работы в новом мини-сквере по улице Горького, яркая зона отдыха для детей с батутом и героями мультфильмов появилась рядом с Дворцом культуры машиностроителей.