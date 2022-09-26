Все новости

Работодателю нужно предоставить повестку
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Большинство «горячих линий» работает в круглосуточном режиме
Шестеро человек стали лауреатами
На малые формы хозяйствования приходится более половины объемов производства сельхозпродукции
Спортсмены уверяют: здоровье планеты – наше здоровье.
В этом году Дом-музей декабристов вернулся к традиционному проекту
Ребята подготовили открытки, рисунки и угощения.
Также принимают тёплые вещи, спальники.
Проект высоко оценил Минсельхоз.
Желающие могут помочь добровольцам, участвующим в специальной военной операции, и жителям Украины
Пройдут мероприятия, посвящённые проблемам сердечно-сосудистых заболеваний.
Обещал оказать помощь их семьям.
Будут разгадывать кроссворд «Гордость Зауралья».
Пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Сейчас в афише библиотеки 16 интерактивов, за которые можно расплатиться «культурными рублями».
Андрей Кочеров: «Важно, чтобы каждый не только знал, но и понимал, как вести себя в экстренной ситуации»
Попросил родителей с пониманием отнестись к закрытым калиткам и воротам.
Названы сроки начала отопительного сезона в Шадринске.
Пожелать удачи мужчинам пришёл глава округа Сергей Копылов.
Теперь имя Амена Мурзагулова будет звучать на Уроках мужества.
Землякам предстоит защищать интересы своей страны.