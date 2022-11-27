В предстоящее воскресенье, 27 ноября, в России отмечают День матери. Одна из основных задач судебных приставов – восстановление нарушенных прав несовершеннолетних зауральцев, поэтому защита материнства, детства и семейных ценностей тоже относятся к сфере деятельности Службы. Между тем, и сами сотрудницы органа принудительного исполнения являются мамами. В УФССП России по Курганской области работает более 30 многодетных мам.

Наталья Георгиевна Бибер – начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Курганской области - курирует важное и сложное направление работы Службы и при этом успешно совмещает «должности» многодетной мамы и молодой бабушки.

В службу судебных приставов Наталья Бибер пришла более 20 лет назад – в 1999 году. Начинала делопроизводителем. Старшему сыну Натальи Георгиевны Саше тогда исполнилось 6 лет. «Работы в службе всегда много, исполнение судебных решений и сейчас, и 20 лет назад было делом нелегким, кропотливым и требующим времени, - вспоминает Наталья Бибер. – Конечно, в домашних делах помогали супруг и мама, но, частенько приходилось брать старшего сына на работу. Он послушно сидел в кабинете, читал и ждал меня. Получается, Александр с самого детства рос среди юристов. Неудивительно, что пошел по моим стопам».

Старший сын Натальи Георгиевны Александр Бибер не просто стал продолжателем дела мамы, но и в 26 лет получил Зеленый берет – отличительный знак самых сильных, подготовленных и верных долгу судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Александр отслужил в армии и принял решение пойти в ОСН УФССП России по Курганской области – отделение специального назначения, именно его сотрудники выезжают на самые сложные исполнительные действия, когда в опасности могут оказаться не только судебные приставы-исполнители, но и граждане.

Но о работе дома мама и сын никогда не говорят. Наталья Георгиевна признается, что их общее правило: в семье – ни слова о делах, дом – это территория уюта, спокойствия и поддержки. Помимо Александра в семье Бибер есть еще один сын – девятнадцатилетний Дмитрий тоже планирует связать свою жизнь с юриспруденцией. А вот младшая дочь Маргарита хочет пойти в МЧС.

Сыновья , как и муж Натальи, всегда поддерживали маму и помогали ей воспитывать долгожданную младшую сестру.

«Саша с юности забирал Риту из садика, - с улыбкой говорит Наталья Георгиевна. – Потом получил водительские права и возил ее на танцы. Они с сестрой – лучшие друзья, очень похожи по характеру. Сейчас Александр на правах старшего брата может дать Маргарите совет, помогает ей понять, кто друг, а кто враг. Но и Дмитрий не остается в стороне. Мы с мужем учим своих детей всегда, в любой ситуации держаться вместе и не забывать о том, что мы семья!»

Пять лет назад Наталья Георгиевна, несмотря на свой молодой возраст, впервые стала бабушкой. Сейчас у Александра подрастают двое сыновей. Многодетной маме и молодой бабушке удается совмещать все роли – вместе с коллегами выводить зауральское Управление на лидирующие позиции по ряду показателей, а вместе с мужем растить достойных граждан своей страны.

По информации пресс-службы УФССП по Курганской области.

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