В Управлении Росгвардии по Курганской области провели День призывника

В региональном управлении Росгвардии состоялся День открытых дверей для студентов Курганского государственного колледжа - участников учебных сборов допризывной молодежи.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что в актовом зале тероргана гостей поприветствовал заместитель начальника областного управления полковник Рамиль Мухаметшин. Знакомство началось с просмотра презентационного фильма об истории создания и предназначении войск национальной гвардии.

«Вам предоставлена уникальная возможность соприкоснуться с военной сферой, своими глазами увидеть и оценить условия, в которых несут службу военнослужащие и сотрудники Росгвардии, задать им интересующие вас вопросы», - обратился к присутствующим офицер.

На территории управления для молодых людей была развернута выставка средств радиосвязи и индивидуальной бронезащиты, приборов инженерно-технического обеспечения, а также техники, стоящих на вооружении ведомства в Зауралье.

Преподаватель Курганского государственного колледжа Юрий Ступак от имени руководства образовательного учреждения поблагодарил росгвардейцев за помощь в проведении занятий с будущими защитниками и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в рамках военно-патриотического воспитания молодого поколения.