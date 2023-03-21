В Уральском федеральном округе обсудили пятилетний план по ремонту автодорог

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов Уральского федерального округа главной темой которого стал план по развитию автодорог на Урале на на 2023-2027 годы и снижение аварийности.

«Качественная автодорожная сеть – это не только мощный стимул для развития экономики Уральского федерального округа. Это также повышение безопасности на дорогах: профилактика аварий и снижение смертности в результате дорожных происшествий. Регионы Урала и Западной Сибири в активном режиме занимаются приведением в нормативное состояние имеющихся дорожных объектов. Активно реализуют проекты по строительству новых дорог. Однако не менее важно повышать культуру вождения: напоминать людям правила безопасного поведения на дорогах», – сказал федеральным инспекторам Владимир Якушев.

В соответствии с поручением главы государства сформирован и утверждён пятилетний план дорожных работ на 2023-2027 годы. Он содержит 250 мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту автодорог, мостов и сооружений федерального значения во всех регионах России.

До 2027 года планируется провести реконструкцию шести участков федеральных автотрасс на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей. Заложены средства на строительство мостового перехода через реку Обь в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с путепроводом через железнодорожные пути в городе Нижний Тагил, а также строительство путепровода через железную дорогу по дороге из Екатеринбурга в Курган.

Также в соответствии с региональными пятилетними планами в Уральском федеральном округе в 2023-2027 гг. запланировано построить, реконструировать, капитально отремонтировать свыше 3 тысяч 700 километров региональных, межмуниципальных и местных дорог.

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