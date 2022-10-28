В УрФО определили территории, находящиеся в зоне возможных затоплений

В Единый государственный реестр недвижимости регионами УрФО внесены 1 753 зоны затопления и 2 852 зоны подтопления. В границах таких зон действуют ограничения градостроительной и иной хозяйственной деятельности без соответствующей инженерной защиты от паводка, сообщили в полпредстве УрФО.

«Регионы провели серьезную работу по определению границ таких зон и внесению информации о них в Единый государственный реестр недвижимости. Та информация об условиях строительства на этих территорий стала публичной. А люди – застрахованы от рисков строительства жилых домов на землях, подверженных затоплению и подтоплению без соответствующей инженерной защиты. Это позволит нивелировать риски потери имущества и обеспечить безопасность жизни и здоровья наших граждан. Что в свою очередь является безусловным приоритетом проводимой государственной политики в сфере строительства и земельных отношений», - подчеркнул полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев.

Фото Игоря Меркулова.

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