В УрФО планируют в текущем году уложить 8,3 млн кв.м дорожного полотна

Владимир Якушев накануне принял участие в работе штаба Правительственной комиссии по региональному развитию. На Штабе рассматривались дорожного строительства в регионах.

На 2022 год в Уральском федеральном округе запланировано уложить 8,3 млн кв.м дорожного полотна. По состоянию на 15 августа уложено 50% от годового объема работ. Наибольшая площадь укладки в Тюменской (78%) и Свердловской (62%) областях.

На совещании также рассмотрели реализацию инфраструктурных проектов с использованием средств инфраструктурных бюджетных кредитов и Фонда национального благосостояния.

По Уральскому федеральному округу одобрено 48 проектов для реализации с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов. Средства Фонда национального благосостояния предусмотрены для реализации 25 крупных проектов модернизации коммунальной инфраструктуры.

На заседания одобрены еще три проекта по модернизации объектов ЖКХ: два от Тюменской области и один от Челябинской.

«Регионы Уральского федерального округа наращивают темпы реализации проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры с использованием механизмов нового инфраструктурного меню, - отметил полпред. – Это позволит ускорить решение актуальных вопросов в сфере ЖКХ и обеспечить граждан комфортными условиями жизни».

По информации пресс-службы полпредства УрФО.