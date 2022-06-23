В УрФО с размахом отметят День молодёжи

В День молодежи, 26 июня, в десяти регионах РФ пройдут масштабные фестивали образования, карьеры и досуга. Праздничные мероприятия пройдут в Москве, Калининграде, Казани, Владивостоке, Махачкале, Нижнем Новгороде, Мурманске, Красноярске, Екатеринбурге и на мысе Тарханкут в Крыму. Организаторами выступят Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с правительствами субъектов РФ.

“На фестивалях «День молодежи 2022» участников ждёт насыщенная программа, где можно будет не только «отметить молодость», но и максимально полезно провести время: узнать о стажировках от партнерских компаний, поучаствовать в волонтерских миссиях, раскрыть свой творческий потенциал и многое другое. Время кризиса - это всегда время возможностей и на Дне молодёжи таких возможностей будет огромное количество. Ждем всех желающих на площадках по всей стране от Владивостока до Калининграда”, – отметила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Главный праздник молодежиУрФО состоится в Екатеринбурге. Участников ждут у театра «Космос» и на Олимпийской набережной. Здесь будут организованы мастер-класс от профессиональных танцоров, чемпионат по уличной атлетике, фестиваль огненных искусств, выступление косплееров и многое другое. Образовательные мероприятия включают воркшопы от карьерных экспертов и лекции о развитии креативной индустрии. Участие в фестивалях бесплатное по предварительной регистрации на сайте деньмолодежи2022.рф.

Почувствовать атмосферу наступающего праздника из любой точки страны можно будет благодаря единой трансляции – онлайн-марафон в официальном сообществе Росмолодежи “ВКонтакте” объединит все точки проведения фестивалей и покажет самые яркие события и выступления.

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