В УрФО совещание регионов УрФО посвятили развитию общества «Знание»

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провёл совещание по развитию деятельности региональных отделений Российского общества «Знание». Совещание прошло 6 июня в формате ВКС. В совещании приняла участие заместитель губернатора Курганской области - руководитель аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи. О работе регионального отделения проинформировала ректор Курганского государственного университета Надежда Дубив.

Владимир Якушев напомнил, что общество «Знание» имеет славные традиции и большой авторитет, проводит масштабные мероприятия Всероссийского масштаба, в которых активно участвует молодёжь. Однако полностью возродить общество невозможно без активных и деятельных региональных отделений.

Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль согласился с тем, что укрепление региональной сети необходимо. Это позволит усилить просветительскую работу общества и привлечь к участию ещё больше молодых людей. Генеральный директор общества также рассказал о проектах «Знания». В том числе о «Лиге лекторов» - конкурсе для просветителей, который уже охватил тысячи людей. Победители проекта получают гранты и возможность выступать на федеральных площадках общества «Знание».

Представители регионов доложили о проделанной работе, рассказали о запланированных мероприятиях в рамках деятельности Российского общества «Знание», а также внесли предложения о совершенствовании деятельности региональных отделений.

Надежда Дубив скзала, что в Курганской области отделение общества «Знание» возобновило свою работу в мае 2021 года и выступило организатором ряда просветительских мероприятий – кинолекторий, семинары и круглые столы по темам ЖКХ, форум «PROБудущее». Реализован проект «Поделись знанием», в ходе которого состоялся цикл очных лекций по проблемам истории, эволюции права, экономики, информатизации и химии. Лекторами выступили доктора и кандидаты наук, а также сотрудники IT-компании «Такстелеком». С начала учебного года запланировано проведение комплекса образовательных мероприятий в формате online для муниципальных образовательных учреждений.

Владимир Якушев обратил внимание на то, что подготовка лекторов, способных завоевать и удержать внимание молодёжной аудитории – крайне важная задача.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области, с использованием информации сайта полпредства УрФО.