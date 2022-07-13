В УрФО стартовал онлайн-форум «УТРО»

В Уральском федеральном округе стартовал форум «Утро». Онлайн-мастерские – это первый этап Форума, предшествующий очной встрече в Ханты-Мансийске, в котором примут участие 500 молодых людей из шести регионов УрФО и других субъектов России. Накануне, 11 июля, в прямом эфире состоялось открытие онлайн-мастерских в группе Форума Вконтакте.

Напомним, регионом-организатором форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО» в 2022 году стал Ханты-Мансийский автономный округ. Главная тема форума этого года – устойчивое развитие молодежных сообществ. «УТРО» объединило 500 представителей молодежных сообществ и НКО шести регионов УрФО и других субъектов Российской Федерации. Всего на форум было подано 1336 заявок.

В понедельник, 11 июля, в прямом эфире группы ВКонтакте «УТРО» состоялось открытие онлайн-мастерских. Участников ожидают как общие сессии, так и экспертные встречи, составление карт, спитчи, челленджи по тематическим направлениям Форума. Все образовательные площадки форума готовят регионы Уральского федерального округа. Всего площадок шесть, и каждая посвящена определенному направлению сообществ: экология, здоровый образ жизни, вовлечение, креативность, образование и урбанистика.

«Ключевая компетенция, которую мы развиваем на форуме, это коммьюнити-менеджмент. Вся образовательная программа форума сконцентрирована на анализе молодежных сообществ, на основе которого будут выявлены их дефициты, тренды, вызовы и проблемы. Аналитический срез позволит экспертам и участникам форума сделать молодежные сообщества более устойчивыми, усилить навыки в управлении сообществами», – отметил программный директор Форума Роман Швейкин.

Кроме этого, онлайн-мастерские позволят участникам выстроить плотную коммуникацию как между собой, так и со спикерами и организаторами Форума.

На форуме будут работать 60 специалистов по работе с молодежью. Они помогут участникам в усвоении образовательной программы, сборе и обработке обратной связи. В итоге им выдадут сертификаты по повышению квалификации. Кроме того, на онлайн-мастерских участники качественно проработают заявки на грантовый конкурс Росмолодежи: рассмотрят примеры актуальных проблем для проектных идей, детально рассмотрят грантовую заявку. У участников есть возможность выиграть до 1,5 млн на реализацию своего социального проекта.

После онлайн-мастерских участники могут встретиться на очном форуме в Ханты-Мансийске, с 1 по 10 августа. Кроме насыщенной работы на образовательных направлениях, их ждут яркие культурная, неформальная и спортивная программы.

Со слов редакции Молодежного портала Зауралья, форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО является образовательной площадкой, объединяющей активную молодежь, на которой участники могут получить новые знания и навыки и представить свои идеи. Кто-то даже получит материальную помощь на их реализацию.