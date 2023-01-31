В УрФО выросло количество выданных заключений госэкспертизы

Единая цифровая платформа экспертизы позволяет существенно повысить качество управления строительством. Об этом заявил полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев на встрече с начальником Главгосэкпертизы России Игорем Маныловым.

Участники встречи обсудили работу региональных экспертных организаций и органов власти в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ) и на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ). По мнению Владимира Якушева, в строительной сфере цифровые технологии внедряются наиболее эффективно.

- Считаю, что Единая цифровая платформа экспертизы – прекрасный опыт создания единой среды, в которой экспертиза проектной документации, результаты инженерных изысканий и проверок смет доступны всем участникам процесса. Это позволяет существенно повысить качество управления строительством, - заявил полпред.

Игорь Манылов проинформировал, что ЕЦПЭ используют все шесть региональных экспертных организаций (РЭО). Также он озвучил итоги работы ведомства за 2022 год.

Согласно данным Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ), в прошлом году региональные экспертные организации (РЭО) УрФО выпустили 4 101 заключение госэкспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. Это на 4% больше, чем было в 2021 году. При этом ведущие эксперты Уральского филиала Главгосэкспертизы выпустили 215 заключений, что превышает показатели 2021 года почти на 75%.

Фото сайта uralfo.gov.ru.