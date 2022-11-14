В Варгашах школа искусств и районная библиотека открылись после капремонта

В рабочем посёлке Варгаши Курганской области после капремонта открылись обновлённые школа искусств и районная библиотека.

«Получилось хорошо. Сейчас там же идёт капремонт культурного центра «Современник» и детско-юношеского центра», - написал в своём телеграм-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Также в райцентре привели в порядок обе средние школы, детский сад, больницу, поликлинику, образовательный центр. Как подчеркнул глава региона, все эти объекты ждали своей модернизации более 40 лет.

Работа в Варгашах сейчас проводится большая. «В этом году завершаем приведение в порядок опорной дорожной сети райцентра и строительство канализационных очистных», - сообщил губернатор Вадим Шумков.