В Варгашинском округе модернизируют культурные и досуговые центры

В Варгашинском муниципальном округе на месте старых и убитых домов культуры появятся современные культурно-досуговые центры, в которых в скором времени будет кипеть общественная и культурная жизнь

Полным ходом идет капитальный ремонт в Варгашинском детско-юношеском центре, который сменил свой адресат. Открытия детско-юношеского центра в Варгашах ждут с нетерпением жители районного центра, здесь обучаются более 800 ребят.

В здании полностью заменены оконные блоки. В данный момент продолжается ремонт крыши. Рабочие бетонируют полы, устанавливают перегородки, приступили к установке новой системы отопления. Ведётся благоустройство прилегающей территории, площадка подготавливается к асфальтированию.На эти цели по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова выделено 20 миллионов рублей.

В скором времени Центр культуры «Современник» в поселке Варгаши откроет свои двери в совершенно другом облике. Кстати, здание «Современника» не ремонтировалось со времен его постройки. Ремонтные работы проводятся на средства областного бюджета. Цена вопроса - 25 миллионов рублей. В администрации округа утверждают, что обновление здания выполняется с соблюдением всех стандартов. Работы ведутся в соответствии с установленным графиком.

В ремонтируемом Шмаковском сельском Доме культуры строители сейчас ведут оштукатуривание фасада, демонтажные работы внутри здания. Совсем недавно началась подготовка к установке системы отопления, ремонту кровли. На обновление здания областной бюджет выделил 6 миллионов рублей. После завершения капитального ремонта в сельском клубе планируют открыть Центр русской народной культуры.

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