В Варгашинском округе за 800 млн рублей приведут в порядок дороги

На модернизацию дорожной сети в Варгашинском округе в 2023-2024 годах направят более 800 млн рублей.

Эти средства пойдут на приведение в порядок более 56 км межмуниципальных дорог, расположенных на территории округа, и на ремонт более 3 км внутримуниципальных дорог, сообщили в пресс-службе главы региона.

По данным департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, приведут к нормативу дорогу от федеральной трассы «Иртыш» до села Мостовское – протяженность работ более 45 км. Контракт уже заключен.

В рамках региональной программы будут выполнены в щебне дороги от села Шмаково до границы с Белозерским округом, от села Шастово до села Волосниково, а также подъезд к селу Плотниково.

В Варгашах за 2023-2024 годы приведут в порядок южный обход.

В текущем году отремонтируют дороги на улицах местного значения: Кирова, Чкалова, Советская, тротуар по улице Социалистическая. Эти улицы обеспечивают транзит по населенному пункту, подъезд к социальным объектам – школе, районной больнице. Также в Варгашах защебенят улицу Максимовская.

Добавим, что модернизация дорожной сети региона – одна из приоритетных задач, которую ставит губернатор Вадим Шумков. В Курганской области за последние четыре года отремонтировано и построено более 1600 км дорог. В планах 2023 года привести в порядок еще 330 км.

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