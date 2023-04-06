В весенний призыв в Вооруженные Силы РФ уйдут служить около 1000 зауральцев

В Курганской области стартовал весенний призыв. На призывную комиссию планируется вызвать порядка 4000 зауральцев. Из них около 1000 человек отправят служить в Вооруженные Силы РФ. Они будут проходить службу во всех видах и родах войск во всех военных округах России. Об этом «Новому миру» сообщил военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов.

- Призывная кампания началась 1 апреля. Постановлением губернатора в регионе создано 26 призывных комиссий муниципальных образований и Призывная комиссия Курганской области. В состав призывных комиссий Департамент здравоохранения региона назначил наиболее подготовленных врачей, имеющих соответствующие сертификаты и категории, - рассказал полковник Зарипов.

В состав призывных комиссий также могут войти представители общественных организаций, уточнил он. А на заседаниях призывных комиссий разрешено присутствовать родителям призывников.

- На сборном пункте в период отправок будет работать справочно-консультационный пункт, где призывники и их родители смогут получить юридическую помощь у должностных лиц военного комиссариата. Кроме того, в период призыва будет работать телефон «горячей линии» военного комиссариата области 8-3522-49-07-18, а также телефоны «горячей линии» в каждом военном комиссариате по муниципальным образованиям, - сообщил Айрат Зарипов.

Николай Волков.

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