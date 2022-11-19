В вип-поселке под Курганом пропали две элитные собаки

В одном из курганских пабликов появилось душещипательное объявление. В один из недавних вечеров из двора частного дома в поселке «Гренада» (Кетовский округ, 20 км. От Кургана) исчезли две собаки: как говорится в объявлении, «любимые друзья и члены семьи». Это два королевских дога, хозяева также написали, что они откликаются на клички Викинг и Черчиль.

«Гренада» - традиционное место проживание курганских вип-персон. По некоторым данным, здесь находится дача экс-губернатора Богомолова, его замов и многих высокопоставленных чиновников и руководителей.

Размер вознаграждения хозяева не указывают, но обещают хорошо заплатить нашедшему их питомцев. Королевский дог – одна из самых ценных пород собак, часто сопровождающая богатых людей. Традиция заводить королевских догов (есть мнение, что это вариант породы немецкого дога) пошла с европейских монархов. Можно найти множество картин, где изображены сильные люди прошлого: короли, королевы, кардиналы, графы, и очень часто на картинах рядом с этими могущественными в прошлом людьми красуются доги, которых потом и стали называть королевскими. Огромный размер, гордый подъем головы, строгий силуэт, аристократичный вид указывает на благородное происхождение породы. Цена на щенков дога варьируется в России в пределах 40 – 150 тысяч рублей.

Отметим, что периодически в этом районе животных попросту воруют. Так, некоторое время назад была украдена породистая лошадь, которую потом нашли изможденной на одной из дач.