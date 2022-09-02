В Военный учебный центр КГУ пригнали технику из действующей армии

В Военном учебном центре Курганского госуниверситета будут проходить обучение 108 студентов. В одном взводе курсанты будут обучаться в течение 2 лет и получать звание сержанта, еще в двух – 1,5 года, ребятам будет присваиваться звание солдата. Об этом сегодня, 2 сентября, на торжественной церемонии открытия «Новому миру» сообщил начальник Военного учебного центра КГУ, подполковник Владимир Мякотин.

- Курсанты будут изучать Воинский устав, проходить огневую, техническую и специальную подготовку. По окончании обучения сержанты будут получать военную специальность «Командир отделения по ремонту автомобильной техники», а солдаты – «Мастер по ремонту автомобильной техники», - рассказал собеседник нашего издания.

Преподавательский состав Военного учебного центра КГУ насчитывает 6 человек. В него входят действующие и отставные военные, а также гражданские лица. Центр полностью оснащен материально-технической базой и готов к началу обучения.

- С военных баз округа нам поставлена автомобильная техника. Она действующая и пришла в Курган своим ходом. Мы только ее помыли и покрасили, - уточнил детали подполковник Мякотин.

Напомним, что инициатива открытия Военного учебного центра КГУ принадлежит губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. В реализации проекта приняли активное участие руководство университета, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство обороны России и предприятия региона, входящие в систему военно-промышленного комплекса.

По окончании обучения курсантов ждут месячные полевые сборы, в ходе которых ребятам предстоит подтвердить полученные военные знания и навыки. От прохождения срочной службы они впоследствии будут освобождены.

Николай Волков.

Фото автора.

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