В воскресной школе Александро-Невского собора в Кургане открыли шахматный клуб

Первое занятие в шахматном клубе воскресной школы при кафедральном соборе святого Александра Невского в городе Кургане состоялось в минувшее воскресенье.

Клуб открылся благодаря Курганской областной федерации шахмат по программе «Шахматы в школе». Федерация помогла приобрести комплекты шахмат, демонстрационную ламинированную шахматную доску, шахматные электронные часы, сообщили в пресс-службе Курганской епархии.

Директор воскресной школы Ольга Трембакова отметила: «В прошлом году я заметила, что на переменах дети не бегают, не шумят, а занимаются шахматами, которые приносят из дома, и узнала, что некоторые ребята посещают секции шахмат и приобщают к этому других. Мы выражаем благодарность за помощь в создании нашего клуба и надеемся, что любителей шахмат в Кургане станет больше».

Занятия проходят каждое воскресенье в 15:00 в Культурно-просветительском центре Курганской епархии по адресу: улица Пичугина, дом 15/1 (вход с улицы Советской).

Фото пресс-службы Курганской епархии.

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