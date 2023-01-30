В выходные более 30 зауральских водителей выпили перед тем, как сесть за руль

За два дня сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 33 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Среди этих водителей пятеро сели за руль транспорта в пьяном виде повторно.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз либо он повторно отказался от медосвидетельствования, то водителя привлекут к уголовной ответственности.

По информации УГИБДД УМВД России по Курганской области, с начала года полицейские уже выявили 269 водителей в состоянии опьянения.

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