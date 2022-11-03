В выходные зауральцы будут играть в хоккей и волейбол

Управление по физической культуре и спорту Курганской области подготовило афишу на ближайшие выходные.

3 ноября 20:15 г. Курган, ледовая арена «Юность». Региональный этап Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Курганской области «Ночная Хоккейная лига» (НХЛ).

5-6 ноября 12:00, г. Курган, в спортивном комплексе имени В.Ф. Горбенко в г. Кургане. Кубок Курганской области по спорту глухих (футзал).

5-6 ноября, 11.00 г. Шадринск, ул. Спартака, д.17, спортивный зал ДЮСШ г. Шадринск. Соревнования по волейболу среди девушек 2006-2007.р., в рамках VIII Спартакиады спортивных школ Курганской области.

5-6 ноября, 11.00 г. Курган, МБУДО ДЮСШ №2. Соревнования по волейболу среди юношей 2008-2009 г.р., в рамках VIII Спартакиады спортивных школ Курганской области.

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