В юбилей БСМП в Кургане открыли памятник карете медицинской помощи и музей

31 марта 1818 года, 205 лет назад, в Кургане открылась первая больница. Именно с этого момента наши медики ведут отсчет своей профессиональной истории. В юбилейный день службы на территории больницы скорой медицинской помощи открылись 2 новых знаковых объекта — памятник машине скорой помощи и музей истории БСМП.

«Этот памятник на долгие-долгие десятилетия станет олицетворением подвига врачей, их преданности своему делу и, конечно же, человечности. Самый настоящий памятник, который поставили себе врачи сами, это тысячи и тысячи спасенных жизней курганцев», - отметила глава города Кургана Елена Ситникова.

Именно эта машина 15 лет была на службе в больнице, с 1964 года. Идея о том, чтобы у больницы был свой собственный символ, родилась прошлым летом. После службы в медучреждении машина длительное время находилась в частном владении одного из докторов. Сегодня автопарк БСМП обновлен более чем на 70%. По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова эта работа будет продолжаться и далее.

«Памятник машине скорой медицинской помощи — это знак признания и уважения всем медицинским работникам. В первую очередь тем людям, которые круглосуточно, в любую погоду спешат на помощь пациентам Курганской области», - подчеркнул директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев.

После открытия памятника гостей мероприятия пригласили на открытие музея больницы. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил провел церемонию освящения помещения и подарил больнице икону Феодоровской Божией Матери, которую привезли в нашу область не так давно.

«На эту икону молился покровитель нашей области святой благоверный князь Александр Невский. Эта икона была дарована его отцом на жизненный путь князя. И князь - покровитель, и икона теперь с нами. Особенно этот образ помогает в семейной жизни, помогает, когда мы заболеваем», - рассказала митрополит Курганский и Белозерский Даниил.

Идея создания музея возникла еще в 2014 году, но финансовые трудности помешали ее реализации. Сейчас при поддержке местных властей это стало возможным.

«Неким административным ресурсом и огромным желанием воплотить это, привести в должный порядок в этом году к юбилею больницы мы свою мечту осуществили. Мы будем рады, если он будет вызывать живой интерес у жителей города, особенно у школьников, студентов медицинского колледжа. Естественно, что посещение музея исключительно бесплатное, мы никаких коммерческих целей перед собой ни в коем случае не ставим», - отметил исполняющий обязанности главного врача больницы скорой медицинской помощи Сергий Воронин.

Экспозиция начинается с компьютерной реконструкции первого небольшого домика по улице Береговой, где и располагалось первая больница. В музее можно увидеть оригиналы первых медицинских записей и документов, посмотреть на сохранившееся медицинское оборудование и узнать о жизни и достижениях выдающихся курганских врачей.

Василий Малухин. Фото автора.

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