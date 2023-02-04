В юбилей области семьи защитников Родины получат подарки

По поручению губернатора в Курганской области адресная помощь и поддержка семьям мобилизованных оказывается на постоянной основе. В зависимости от потребности семей они получают единовременные выплаты на решение бытовых и неотложных вопросов, помощь в ремонте, предоставлении медицинских услуг или консультаций психолога, оформлении пособий, кредитных каникул, организации отдыха и оздоровления детей, бесплатные билеты в учреждения культуры. Перед Новым годом дети из семей мобилизованных получили сладкие подарки и приглашения на праздничные представления.

"Накануне празднования юбилея Курганской области приняли решение сделать подарки семьям наших мобилизованных ребят, военнослужащих, которые участвуют в СВО по контракту, и семьям земляков, которые погибли, защищая Родину. Уверен, что это правильно. Первые продуктовые наборы коллеги обещали вручить 6 февраля. Начнем с Кургана, а далее обязательно доставим во все округа", - написал Вадим Шумков.