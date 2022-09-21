В Юговке покажут фильм о зауральском мастере пейзажа и натюрморта

Премьера второго фильма из цикла «Люди, созидающие Зауралье» о заслуженном художнике РФ, замечательном мастере пейзажа и натюрморта Вячеславе Алексеевиче Пичугине пройдет в Юговке 22 сентября в 18:00 в концертном зале библиотеки.

Проект Курганской епархии по съемкам фильмов о выдающихся зауральцах стал победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива-2022». Автор картин – известный курганский журналист, лауреат российских и международных конкурсов Елена Саенко.

Проект «Люди, созидающие Зауралье» призван привлечь внимание молодых людей – жителей Курганской области – к своей малой родине как к месту, где во всей полноте можно реализовать свои профессиональные, социальные и духовные потребности.

Героев будущих картин называют «сердцем и духовным стержнем» Зауралья. Среди них – главврач Курганского онкодиспансера Гиви Сепиашвили, заслуженный художник РФ Вячеслав Пичугин, общественный деятель, заслуженный ветеринарный врач РФ Александр Брюханов, промышленник и меценат Анатолий Чернов.

Партнерами проекта выступают ГТРК «Курган», телеканал «Союз», Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова, региональные отделения Императорского Православного Палестинского общества, Общероссийского народного фронта и Всемирного русского народного собора в Курганской области.

На премьеру фильма приглашаются все желающие. У гостей будет возможность пообщаться с героем и авторами проекта. Вход свободный.

Фото Леонида Архипова.

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