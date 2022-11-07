В Юговке покажут фильм об известном курганском педагоге

9 ноября Курганская областная универсальная научная библиотека имени А.К. Югова приглашает всех курганцев на просмотр нового фильма из проекта Курганской епархии. Картина посвящена Ольге Васильевне Баланчук, долгие годы руководившей курганской школой, впоследствии ставшей гимназией №47.

Встреча пройдет с участием Ольги Васильевны, её коллег, друзей, учеников, а также автора картины – курганского журналиста, лауреата российских и международных конкурсов Елены Саенко. После просмотра фильма зрители смогут задать им вопросы.

В фильме – родная для Ольги Васильевны Курганская гимназия №47, уроки, ученики, семья, домашняя беседа со сладкими пирогами, воскресная литургия в храме, рассуждения о вере.

Картина создана в рамках проекта Курганской епархии «Люди, созидающие Зауралье», призванного привлечь внимание молодых зауральцев к своей малой родине как к месту, где в полной мере можно реализовать свои профессиональные, социальные и духовные потребности.

Напомним, героями предыдущих картин стали: главный врач Курганского онкодиспансера Гиви Сепиашвили, общественный деятель, заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации Александр Брюханов, заслуженный художник Российской Федерации Вячеслав Пичугин. Презентации этих картин также прошли в Курганской областной универсальной научной библиотеке имени А.К. Югова.

Начало показа в 17:00. Вход свободный. Возрастное ограничение 12+.

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