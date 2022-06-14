В Юговке презентовали альманах «Тобол»

Президентский зал Юговки 6 июня был полон. Здесь собрались представители творческой интеллигенции всех возрастов – писатели, художники, искусствоведы, журналисты.

«Альманах «Тобол» - это единственное профессиональное печатное издание в Курганской области и выпускать его нужно, пусть малым тиражом, но обязательно в печатном виде», - подчеркнул ответственный секретарь Курганской областной писательской организации, главный редактор альманаха «Тобол» Владимир Филимонов.

Предшествующие этому изданию два номера альманаха выходили только в электронной версии. Благодаря усилиям исполняющего обязанности главного редактора издательского дома «Новый мир» Александра Скорбенко и поддержке правительства Курганской области альманах вновь получил отпечатанный бумажный формат.

«В этом журнале собраны произведения, которые как бисер или звёздочки сверкают разными гранями, - делится впечатлениями об издании Александр Скорбенко. - У него есть структура, которую отлично выстраивает Владимир Иванович Филимонов. Я полагаю, что журнал высокого российского уровня уже состоялся и доказывает это не первый год. Он может претендовать на значимый федеральный голос литературы России».

Сами авторы говорят, что новый выпуск издания можно назвать альманахом юбилеев. В номере собраны материалы, посвященные 100-летию пионерской организации, 85-летию зауральского писателя Виктора Фёдоровича Потанина, 40-летию Курганского областного художественного музея имени Г. А. Травникова и другим значимым датам.

«Номер получился отличный, интересный, толстый, необычный, - отметила директор Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова Наталья Катайцева. – Он как будто зрел, зрел и дозрел. Спасибо руке мастера, который собирал этот журнал».

Новый номер насыщен как традиционными, так и новыми рубриками, литературными произведениями, статьями, исследованиями, фотографиями, иллюстрациями. Репродукции зауральских художников альманах публикует традиционно и регулярно.

«В этом году исполняется сорок лет художественному музею, - говорит Народный художник Росийской Федерации Герман Алексеевич Травников, чьё имя носит музей. - Я сейчас готовлю цветную вкладку к новому выпуску альманаха, который будет посвящён этому событию. Через эту вкладку знакомлю читателей с культурой изобразительного искусства Курганской области. В электронном виде картинки плохо показывать. Там цвет у изображения не тот. А сейчас можно печатать очень хорошо. В альманахе «Тобол» уже довольно качественно печатаются репродукции моих картин».

Следующий выпуск альманаха выйдет также в печатном виде. И писатели и редакторы, составители, художники – все, кто имеет отношение к созданию журнала, уверены, что в таком виде он и должен издаваться и очень надеются, что эта работа будет продолжена.

«Альманах важен даже не столько для писательского сообщества, сколько вообще для региона, - считает представитель нового поколения профессиональных писателей Зауралья Марина Перова. - У жителей должно быть представление о том, что существует региональная литература. Причём она не только региональная, потому что многие авторы публикуются и на федеральном уровне. А для тех, кто только начинает развиваться в литературе, и хочет увидеть свои произведения в печатном варианте, публиковаться «Тобол» хорошая площадка для старта и не только».

Литературно-публистицистический альманах "Тобол" в красочном издании можно приобрести в Издательском Доме "Новый мир" по адресу: г. Курган, улица Горького, 84 (на пересечении улиц Горького и Комсомольской).

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.