В Юговке презентуют фильм о заслуженном ветеринарном враче России

В зале Президентской библиотеки Юговки 20 октября в 17:00 пройдёт презентация третьего фильма из цикла «Люди, созидающие Зауралье». Герой фильма – председатель регионального отделения Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО), депутат Курганской областной Думы, заслуженный ветеринарный врач России Александр Брюханов.

Идея снять цикл фильмов о зауральцах, своими делами прославивших Курганскую область далеко за её пределами, принадлежит Курганской епархии. Проект стал победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива-2022».

Проект «Люди, созидающие Зауралье» призван привлечь внимание молодых людей – жителей Курганской области – к своей малой Родине как к месту, где можно реализовать свои профессиональные, социальные и духовные потребности.

На презентации фильма, который получил название «Только здесь я чувствую себя хорошо», будет присутствовать его главный герой – Александр Брюханов.

Съёмки картины проходили в селе Батурино, где трудами Александра Брюханова восстановлен храм и возведен памятник основателю Русской Палестины архимандриту Антонину (Капустину). Снимали также на родине героя – в селе Канаши – в «Зооветснабе», который главный герой поднял из руин. Зрители увидят Шадринский конезавод, духовно-просветительский центр ИППО в Шадринске, село Маслянское, а также семью героя.

После просмотра зрители смогут задать интересующие вопросы создателям этого кино.

Вход на презентацию фильма свободный. Возрастное ограничение 12+.

Фото Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова.

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