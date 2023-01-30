В Юговке состоится презентация нового номера альманаха «Тобол»

Новый сборник вобрал в себя традиционные рубрики – «Поэзия», «Проза», «Литературоведение», «Публицистика», «Краеведение», «Новые журналы и книги». Однако от прочих этот номер отличают рубрики, посвящённые двум крупным юбилеям – 85-летию писателя Вячеслава Веселова и 85-летию Народного художника России Германа Травникова. В издании представлены главы из романа Веселова «Университет. Хроника 60-х годов», а также очерки друзей и коллег о творчестве прославленного художника.

В рубрику «Из истории и культуры Зауралья» краеведческие статьи Николая Толстых, Натальи Захаровой, Нины Украинцевой, Ольги Бабушкиной, Татьяны Васильевой и Вячеслава Аванесова. Имена этих авторов давно знакомы всем, кто интересуется историей родного края.

В рубрике «Литературоведение» известный филолог Ирина Жукова рассмотрела тему «Человек и время в лирике Александра Виноградова, Анатолия Львова, Геннадия Артамонова». Ценителей творчества Александра Пушкина заинтересуют статьи профессора Тверского государственного университета Юрия Никишова и писательницы Елены Кибиревой.

Рубрика «Проза» включает в себя рассказы Виктора Потанина, Сергея Кокорина и Валентины Астафьевой. А любители поэзии найдут в альманахе как стихи знакомых и любимых авторов, так и новые имена: на суд читателей свои произведения представили Ольга Возмилова, Фаина Ложкина, Екатерина Пермякова и Анастасия Степанова.

Новый номер отличает и появление новых авторов. Открывает их имена для читателей рубрика «Хабаровские писатели в гостях у «Тобола». Также курганцы смогут почерпнуть идеи для содержательного досуга в рубрике «Новые журналы и книги».

И это далеко не всё, что можно узнать, взяв в руки новый номер литературно-публицистического альманаха «Тобол». Юговка приглашает поклонников зауральской литературы познакомиться с новинкой, а также пообщаться с авторами произведений.

Презентация состоится 27 января в 15:00 в Концертном зале Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова. Возрастное ограничение 6+.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.