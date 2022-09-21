В Юговке состоялась презентация фильма Курганской епархии о художнике Вячеславе Пичугине

Презентация второго фильма из цикла «Люди, созидающие Зауралье» состоялась 22 сентября в Курганской областной научной библиотеке им А.К. Югова. На этот раз героем стал заслуженный художник РФ, замечательный мастер пейзажа и натюрморта Вячеслав Алексеевич Пичугин.

На презентацию фильма собрались коллеги по творческому цеху – художники Герман Травников, Игорь Щетинин, поклонники таланта художника, юные живописцы.

Проект Курганской епархии по съемкам фильмов о выдающихся зауральцах стал победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива-2022». Автор картин – известный курганский журналист, лауреат российских и международных конкурсов Елена Саенко.

Многие годы между Курганской епархией и областной библиотекой существуют добрые отношения и взаимоподдержка во всех начинаниях во благо зауральцев. Директор библиотеки Наталья Катайцева в своём приветственном слове подчеркнула, что фильм в первую очередь направлен на молодёжную аудиторию, хотя рассказывает о заслуженных представителях старшего поколения: «Задача авторов проекта – показать, что в нашем Зауралье можно добиться успеха, не уезжая в дальние города и веси. А наша библиотека – не просто хранит сведения о замечательных земляках, творящих историю, созидающих Зауралье. Мы много сил и времени тратим на то, чтобы рассказать о тех, кто живёт с нами рядом, и кем мы можем гордиться».

Идея снять цикл фильмов о зауральцах, своими делами прославивших Курганскую область далеко за её пределами, принадлежит Курганской епархии. Руководитель проекта – председатель отдела по связям Церкви с обществом и СМИ Михаил Насонов, объясняя, как возникла идея проекта, привел достаточно печальную статистику об убыли населении Курганской области: за 2021 год из региона уехало 30 тысяч человек, а в демографическом рейтинге область занимает 84 место из 85. Причём, уезжают лучшие представители молодёжи. «На самом деле в Курганской области есть колоссальные возможности для самореализации, у нас прекрасный регион, и проект мы задумывали с целью показать альтернативу типичному взгляду на то, что Зауралье – депрессивное место, где никаких перспектив. Мы показываем тех людей, которые действительно созидают Зауралье, развивают его – каждый в своей отрасли. И четыре фильма – это только начало цикла, мы будем его продолжать».

Михаил Сергеевич подчеркнул, что такая удивительно красивая земля, как наше Зауралье не может не рождать самобытных художников, которые несут эту красоту дальше, передают другим поколениям, показывают всему миру.

Второй фильм цикла называется «Вячеслав Пичугин: “Я влюблён в Зауралье”». Зрителям рассказали биографию выдающегося художника, а затем показали 20-минутный фильм, созданный совместными усилиями курганского тележурналиста Елены Саенко и съёмочной группы ГТРК.

После просмотра Елене Саенко задали вопрос, все ли отснятое вошло в фильм? «Всё вошло, что мы хотели. Готовый фильм начинает жить своей жизнью, – ответила журналист. – Мы к своим героям относимся как к хрустальному сосуду. А главная задача нас, как авторов, – ничего не расплескать из этого сосуда. Наш герой – глубокий, умный, тонкий, потрясающе талантливый. Он на экране естественный и органичный. Ему не нужно играть, он вот такой в своём возрасте почтенном, он так воспринимает жизнь. В нём столько любви! Он так живёт, показывая, что всё, что нас окружает – такое красивое!»

Вячеслава Пичугина спросили, понравился ли ему фильм, какие впечатления вызвала эта работа? Вячеслав Алексеевич ответил: «Это большой труд. Сегодня я его впервые посмотрел на большом экране. Мне понравилось. Да, старость моя мне не в радость, но стараюсь быть молодым душой»

Художника спрашивали, какой у него любимый цветок, были ли трения с властью, как преодолевает творческие кризисы и о многом другом.

Елене Саенко и её герою задали общий вопрос – какой наказ вы бы дали сегодняшнему молодому поколению? Тележурналист ответила, что главное – это найти своё дело, полюбить его, а полюбив – реализоваться в нём, а для этого совершенно не обязательно уезжать в далёкие края. Художник посоветовал быть честным, искренним, не делать гадости, просто оставаться человеком. «Не хитрите и не притворяйтесь, живите честно, и Бог вам поможет!», – сказал Вячеслав Пичугин.

По информации пресс-службы Курганской епархии.

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