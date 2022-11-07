В Юргамышском округе план догазификации выполнили досрочно

Специалисты АО «Газпром газораспределение Курган» раньше срока выполнили план-график догазификации Юргамышского муниципального округа Курганской области на 2022 год, обеспечив техническую возможность подключения 381 домовладения. Из них 248 домовладений уже подключены к природному газу.

По данным АО «Газпром газораспределение Курган», всего в регионе реализовано 95% договоров, предусмотренных планом-графиком догазификации до конца 2022 года. Техническая возможность подключения к газораспределительным сетям появилась у 4406 домовладений.

«Сегодня все силы направлены на выполнение плана-графика по догазификации. Работы ведутся динамично. Кроме того, прием заявок продолжается», – отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Курган» Олег Попов.

Ранее мы сообщали, что состоялась официальная передача газа с газораспределительной станции АО «Газпром газораспределение Курган» для разводящих сетей города Куртамыша.

Фото Николая Пушилина.

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