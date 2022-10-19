В Юргамышском округе специалисты соцзащиты консультируют жён и матерей мобилизованных

В Юргамышском муниципальном округе оказывают помощь семьям мобилизованных военнослужащих. Власти с особой ответственностью подошли к поручению губернатора курганской области Вадима Шумкова.

«В регионе и в нашем округе семьи мобилизованных граждан могут обратиться на горячие телефонные линии социальных учреждений», - написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава муниципального округа Анатолий Чесноков.

С вопросами по оказанию помощи семьи мобилизованных граждан могут обращаться по телефонам 8(35248)9-12-03 - отдел социальной политики администрации Юргамышского муниципального округа и 8(35248)9-15-97 - центр социального обслуживания населения.

Добавим, что работа с семьями мобилизованных сейчас ведётся во всех муниципальных округах нашего региона. Семьям оказывают помощь с дровами и кормом для животных, помогают с ремонтом жилья, оформлением соцконтракта, доставкой до медучреждений, записью в детский сад.

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