В Юргамышском районе до конца года сдадут в эксплуатацию несколько ФАПов

Благодаря личному поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Юргамышском муниципальном округе проводится работа по совершенствованию оказания медицинской помощи.

Продолжается капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в селе Вилкино. За период ремонтных работ проведена замена кровли, выполнен монтаж электрической системы отопления взамен печного отопления, проведена замена окон, осуществлено бурение скважины и разводка системы водоснабжения внутри самого ФАПа. В настоящее время в здании идут работы по внутренней отделке.

В региональном департаменте здравоохранения отметили, что фельдшерско-акушерский пункт обслуживает несколько населенных пунктов, в том числе село Вилкино, деревни Туманова и Кочегарова, в которых проживают 470 человек. В ФАПе работают фельдшер, медицинская сестра и подсобный рабочий.

Здание фельдшерско -акушерского пункта построено в 1977 году. Капитальный ремонт здания ранее не проводился. В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» на ремонт медучреждения выделено свыше 1 млн рублей.

- Приобретены и смонтированы модульные фельдшерско -акушерские пункты в селах Пески и Фадюшино, проведена закупка и установка оборудования в здания ФАПов. В настоящее время идет процесс лицензирования. До конца текущего года фельдшерско-акушерские пункты будут введены в эксплуатацию,- заверил руководитель Юргамышской центральной районной больницы Леонид Круглов.

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