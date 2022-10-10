В Южной Азии показали фильм о методе Илизарова

Специальный репортаж о фантастических результатах лечения пациентов травматолого-ортопедического профиля с помощью метода чрескостного компрессионно-дистракционного остеосинтеза по Г.А.Илизарову вышел на телевидении государства в Южной Азии (Бангладеш). Репортаж был включен в самую популярную телепередачу, которая также считается и самым продолжительным журнальным шоу в мире, сообщает ilizarov.ru. Автор программы - Ханиф Санкет. Спецпроект о методе Илизарова всего за неделю показа набрал около 2,5 миллиона просмотров.

Единственным специализированным ортопедическим центром метода Илизарова в Бангладеш является Ортопедический центр Бари-Илизаров. В основу научно-популярного фильма вошли исторические кадры и материалы, снятые в этом Центре.

Врачи Ортопедического центра Бари-Илизаров имеют сертификаты образовательных курсов по ортопедии, которые они проходили на родине метода Илизарова в Кургане на базе НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова. Основатель этой клиники, открытой в 1997 году, Мофакхарул Бари. В 2013 году за активное продвижение метода и дела гения ортопедии за рубежом он получил титул Почетного профессора Центра Илизарова. Он является Председателем АSAMI Бангладеш.

Фото с сайта ilizarov.ru.

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