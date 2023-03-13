В Заозерном и Восточном микрорайонах Кургана построят спортивные комплексы

В Кургане в этом году по инициативе губернатора Вадима Шумкова начнут строить два двух новых спортивных комплекса.

Один из них появится в Восточном районе города. На его строительство выделено почти 146 млн рублей.

В комплексе будут универсальный спортивный зал с тремя зонами для занятий боевыми единоборствами, тренажерный зал, вспомогательные помещения для занимающихся, сообщили в пресс-службе главы региона.

Отметим, что за последние годы в области введены в эксплуатацию более 240 плоскостных спортивных объектов и четыре физкультурно-спортивных комплекса в Петухове, Мишкине, Чумляке и Кургане. Построено и реконструировано 7 стадионов. Появились лыжная база и ледовая арена, 11 мини-стадионов, 23 хоккейных корта, 8 залов единоборств. Капитально отремонтированы 9 детско-юношеских спортивных школ и 45 школьных спортзалов.

В 2023 году у жителей области появится ещё больше возможностей для занятий спортом. Две спортивные площадки появятся в Кургане, одна – в Шадринске. Физкультурный комплекс появится и в Заозерном микрорайоне. Три площадки ГТО установят в округах области, там также появятся 9 мини-стадионов и площадки для воркаута. В Далматове построят модульный спортивный зал. Также в этом году планируют ввести в эксплуатацию бассейн КГУ в Заозерном.

Фото с сайта freepik.com

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