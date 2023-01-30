В Заозёрном до 2032 года построят жильё для 12 тысяч человек

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и гендиректор ООО «Трест Магнитострой» Олег Лакницкий обсудили перспективы застройки большого участка в Заозерном площадью почти 50 гектаров.

Первая часть объектов состоит из 12-ти трехэтажных домов. Документация по планировке территории в стадии утверждения. Получено разрешение на строительство на первый дом, стройка начнется в этом году, сообщили в пресс-службе главы региона. Кроме того, начата активная привязка жилых групп.

Проект рассчитан до 2032 года. За этот период будет введено 43 жилых дома общей площадью 931 885 кв.м, а также инфраструктура, рассчитанная на комфортное проживание 12 тысяч человек.

Кроме того, на жилье в малоэтажных домах распространяются региональные меры поддержки, а именно компенсация первоначального взноса по ипотеке до 500 тысяч рублей, что делает такие объекты очень привлекательными для молодых семей.

Фото Николая Пушилина.