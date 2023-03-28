В Заозёрном и Рябково обустроят парки

Администрация города Кургана заключила контракт на завершение создания парка в четвёртом микрорайоне Заозёрного.

Объект с рекреацией и спортивно-прогулочной территорией будет занимать общую площадь почти 4 га. На это направлено порядка 45 млн рублей дополнительно, уточнил губернатор Вадим Шумков.

«Администрация города ради создания полноценного объекта отказалась от реализации земельного участка под жилищную застройку, которая могла пополнить бюджет еще на несколько десятков миллионов рублей. Участок передан под расширение территории создаваемого парка», - написал в своём телеграм-канале глава региона. Контракт на создание экопарка в микрорайоне Рябково общей суммой порядка 100 млн рублей разместят в апреле. Там же, в Рябково, обновят еще один сквер. «Приведем в порядок пару скверов по Станционной. И один в микрорайоне Северном», - отметил губернатор.

Также в апреле будут размещены контракты на создание и наполнение еще пяти площадок благоустройства в центральной части города. На эти площадки будет направлено порядка 15 млн рублей.

«Все это должно радовать горожан, создавая комфортные условия для проживания и отдыха в родном городе», - подчеркнул Вадим Шумков.

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