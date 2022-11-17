В Заозёрном микрорайоне Кургана увеличат количество участковых

На первом этаже многоквартирного жилого дома №1 в 4-м микрорайоне Заозёрный сегодня, 17 ноября, открыли новый опорный пункт полиции. Помещение площадью около 50 кв.м. передал городу ООО «Специализированный застройщик «Космос» на безвозмездной основе. Глава города Елена Ситникова поблагодарила организацию в своём телеграм-канале: «Огромное спасибо ему за неравнодушие и весомый вклад в обеспечение безопасности горожан».

Опорный пункт будет работать для жителей 2, 3, 4, 5 и части 7 микрорайона Заозёрного. Сейчас здесь 6 участковых, в дальнейшем их количество увеличится до 9.

Глава города Кургана в торжественной обстановке перерезала ленточку – символ открытия нового опорного пункта. «Служба участковых - самая близкая к жителям. Люди обращаются к участковым за помощью и днем, и ночью. Наши профессионалы всегда на своем посту: помогают оперативно решать сложные ответственные задачи, проводят профилактическую работу с населением, разъясняя, если потребуется, действующее законодательство. Сегодня служба участковых уполномоченных полиции отмечает профессиональный праздник. И не случайно именно в этот день мы вручили ключи от нового опорного пункта его будущим хозяевам», - отметила в телеграм-канале Елена Ситникова.

Фото из телеграм-канала главы города Кургана Елены Ситниковой.