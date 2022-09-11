В Заозёрном появилась двухэтажная трансформаторная подстанция

Новую распределительную трансформаторную подстанцию в седьмом микрорайоне Заозерного включили в работу энергетики СУЭНКО.

РТП обеспечит электроснабжение детской поликлиники, многоквартирных жилых домов, объектов предпринимательства, сообщили в пресс-службе компании.

Впервые в Кургане энергетики построили модульную двухэтажную электроустановку. Причина – отсутствие необходимой площадки под энергообъект: под стандартную трансформаторную подстанцию требуется 9х14 м, но в данном случае энергетикам выделили только участок 6х6 м.

На первом этаже разместили распределительное устройство 0,4 киловольт, на втором – 10 кВ. Использовано современное оборудование.

Общая присоединенная мощность РТП – 1 264 кВт, включая резервную: в перспективе от объекта запитают потребителей нового 8 микрорайона. Мощность обеспечит подстанция 110/10 кВ «Заозерная».

9 сентября на ПС «Заозерная» включили высоковольтные кабельные линии для электроснабжения новой РТП, а на самой распределительной подстанции включили в работу силовые трансформаторы и кабельные линии 0,4кВ для подачи напряжения потребителям.

Фото пресс-службы СУЭНКО.

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