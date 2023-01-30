В Заозёрном районе Кургана строят две новые дороги

Курганская область празднует свой юбилей, 80 лет с момента основания. Запланирован большой объем работ по модернизации городской инфраструктуры областного центра. Вопрос держит на контроле губернатор Вадим Шумков. Глава города Елена Ситникова в еженедельном режиме выезжает на объекты, где ведут масштабный ремонт и строительство.

«По поручению губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова, при финансовой поддержке правительства Курганской области в городе Кургане начинается масштабная стройка. Строятся новые дороги, проектируются новые дороги и начинается модернизация коммунальной инфраструктуры. Сейчас ведется строительство двух новых дорог в Заозерном микрорайоне, самом населенном и развивающемся. Это улица Фарафонова и улица Елисеева. Контракты уже заключены по результатам аукциона, подготовительные работы уже ведутся, сейчас начинаются уже строительные работы», - рассказала глава города Курган Елена Ситникова.

По улице Фарафонова будет проложен 1 км 400 метров новой дороги. Предусмотрены устройство ливневой канализации и очистных сооружений. Дорога будет 4-хполосная, полностью соответствующая всем СНИПам и ГОСТам. По улице Елисеева проложат 1 км 600 метров новой дороги.

«По 121 контракту ведется строительство ливневой канализации, это первый этап строительства в проекте, вторым этапом строительства будет строительно монтажные работы по устройству дороги. Окончание ливневки по 121 контракту ожидается апрель-май», - уточнил директор предприятия «ТДК» Александр Бронских, которое выступает подрядчиком.

Заказчиком дорог на улицах Фарафонова и Елисеева выступает управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана. Оно же осуществляют контроль за ходом работ.

«Работы контролируются в ежедневном режиме, привлечен федеральный Росстройконтроль. Все замечания и предложения оперативно отрабатываются. Выполнены работы по устройству временной объездной дороги, а также на первом участке 800 метров выполнена планировка земляного полотного устройства с песчаным основанием. Работы продолжаются, планируемый срок окончания — 1 сентября 2023 года», - добавил директор управления дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана Денис Давыдов.

Специалисты Росстройконтроля оценили ход работ по улице Мальцева в Кургане. Сейчас они работают на дорогах этих улиц.

«Потенциал у подрядной организации есть. На все замечания подрядчик реагирует адекватно. Несмотря на встречающиеся трудности, я думаю, объект будет сдан в срок», - отметил представитель Росстройконтроля по Курганской области Сергей Мясоедов.

Строительство дорог, безусловно, даст новый толчок для развития города. Глава региона Вадим Шумков в своем телеграм-канале отметил, что ремонтные и строительные работы доставят горожанам некоторые неудобства, но проведение работ необходимо, чтобы потом жители областного центра могли ездить по новым ровным дорогам.

Василий Малухин.

Фото Николая Пушилина.