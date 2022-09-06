В Заозёрном строят дорогу по улице Елисеева

Строительство автомобильной дороги по улице Елисеева началось в Заозёрном микрорайоне Кургана. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Вадим Шумков.

«Протяжённость работ по отсыпке, переукладке сетей и укладке асфальта - более 1,6 км. По контракту срок окончания работ - конец 2023-го», сообщает t.me/silavpravdevshumkov.

Только в 16-м микрорайоне, к которому будет вести новая дорога по улице Елисеева, до 2031 года планируется ввести в эксплуатацию более 300 кв. метров жилья. Новая дорога соединит между собой 7-й и 16-й микрорайоны.

Помимо строительства дороги по Елисеева в планах дороги по Фарафонова и по Бурова-Петрова, продолжение. В настоящий момент эти проекты проходят экспертизу. Общие затраты бюджета на строительство составят более 1 млрд рублей.

Сейчас в Заозерномидет активное жилищное строительство. Практически завершены работы по строительству детской поликлиники, введены несколько новых детских садов, строится школа на 1500 мест, благоустраивается парк в четвёртом микрорайоне, сообщается в группе правительства региона в соцсети «Вконтакте». Курганский госуниверситет строит бассейн.



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