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В Заозёрном в середине 2023 года откроют бассейн

Ходить в него смогут все желающие.

20 сентября, 2022 - 09:00

Строительство бассейна Курганского государственного университета завершат в июле 2023 года. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Вадим Шумков.

«Наш (их)) многострадальный)  бассейн КГУ попал наконец-то в надёжные руки местного добросовестного подрядчика. И практически сразу пошла работа», - написал глава региона.

Вадим Шумков поручил коллегам формировать будущие графики занятий так, чтобы все желающие горожане имели в бассейн свободный  доступ. «Объект хоть и университетский, но в первую очередь – городской», - подчеркнул губернатор.

В этом же районе мини-стадион появится у школы №54, также свой стадион будет при новой строящейся школе. Сейчас идёт создание парка в четвёртом микрорайоне. «Обсуждаем ещё пару содержательных проектов для ребятишек рядом», - сообщил Вадим Шумков.

Фото из телеграм-канала губернатора Вадима Шумкова.

 

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20 сентября, 2022 - 09:00

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