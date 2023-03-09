В Зауралье 13 многодетных семей получили помощь на улучшение жилищных условий

Многодетные семьи из Кетовского, Мокроусовского, Мишкинского, Притобольного, Куртамышского, Сафакулевского, Лебяжьевского, Половинского, Далматовского, Каргапольского, Юргамышского муниципалитетов, а также из городов Кургана и Шадринска смогут улучшить свои жилищные условия.

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 13 семьям вручили в торжественной обстановке. На реализацию программы «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» в этом году регион получил из федерального бюджета 14,4 млн рублей.

В Половинском муниципальном округе сертификат получила молодая семья Масловых, в которой также растут трое детей. Все ребята творческие, играют на фортепиано. Глава семейства занимается разведением пчел, введением подсобного хозяйства. Его супруга работает агрономом по садоводству. Большая семья очень любит проводить вместе досуг и мечтает о большом уютном доме. Участие в программе «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» позволило осуществить их мечту.

Молодая многодетная семья Васильевых из Мишкинского округа планирует потратить средства сертификата на покупку дома. У мамы с папой – трое замечательных детей, двое из которых уже учатся в начальной школе, а самый маленький Иван ходит в детский сад. Глава округа Денис Мамонтов пожелал молодой семье, чтоб в новом доме царили любовь и счастье.

Как сообщили в пресс-службе департамента образования, всего за последние четыре года субсидии получили 64 участника программы из Курганской области. В настоящее время на социальную выплату претендуют более 1200 молодых семей региона. Первоочередное право при получении сертификатов имеют многодетные родители.

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