В Зауралье «Абилимпикс» объединит порядка 30 школьников и студентов

Подготовительный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдёт в Курганской области.

Соревнования стартуют в очно-дистанционном формате 20 сентября на 10 площадках в Кургане, Шадринске, Варгашах и Катайске. В них примут участие 27 человек в трёх возрастных категориях: школьники, студенты, специалисты. Это победители регионального этапа чемпионата 2022 года, а также лидеры отборочных соревнований прошлого года в дополнительных компетенциях, уточнили в департаменте образования.

В ходе состязаний девять зауральских участников покажут своё мастерство в дополнительных компетенциях и сразу поборются за медали. Остальные 18 человек будут соревноваться в основных компетенциях за выход в финал, который пройдёт в октябре в очном формате на площадках Москвы. Итоги подготовительного этапа станут известны 27 сентября.

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