В Зауралье автоинспекторы будут проверять водителей на трезвость

Оперативно - профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдёт на территории Курганской области 26 м 27 августа.

Автоинспекторы будут осуществлять массовые проверки водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Курганской области просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к проводимому мероприятию и рекомендует сообщать о лицах, управляющих транспортом с признаками опьянения, в дежурную группу ОБДПС по городу Кургану 8 (3522) 25-64-90, на территории области в дежурные части территориальных отделов полиции, либо на единые телефоны экстренных служб 112, 020.

По информации УГИБДД УМВД России по Курганской области, на территории Курганской области в этом году по вине нетрезвых водителей либо водителей, отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, произошло 60 дорожных аварий. В этих ДТП 10 человек погибли и 64 получили травмы.