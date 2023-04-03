В Зауралье банк оштрафовали за навязчивые звонки и смс

Жительница Зауралья пожаловалась в службу судебных приставов на навязчивые телефонные звонки, смс-сообщения и почтовые рассылки, поступающие от банка.

Представители финансовой организации несколько раз в неделю напоминали о наличии просроченной задолженности. При этом женщина отметила, что услугами банка она не пользовалась. Зная свои права, заявительница написала письменный отказ от взаимодействия с кредитором, направила его в банк и получила уведомление об удовлетворении данного отказа. Теперь согласно законодательству кредитная организация должна была прекратить звонки и отправку сообщений на телефон женщины. Однако вместо этого звонить и писать жительнице Зауралья представители компании стали еще чаще.

Должностные лица УФССП России по Курганской области провели проверку доводов, изложенных гражданкой. В результате было установлено, банк осуществлял взаимодействие с гражданкой при наличии отказа от взаимодействия.

Пресс-служба УФССП России по Курганской области сообщает, что кредитная организация признана виновной в совершении административного правонарушения и оштрафована на 60 тысяч рублей. На данный момент штраф полностью оплачен.

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