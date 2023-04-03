Новый мир
Курган 1o
Курс ЦБ:$77,3284,11
16+
Версия для слабовидящих

В Зауралье банк оштрафовали за навязчивые звонки и смс

Перед этим гражданка подписала отказ от взаимодействия с кредитором.

3 апреля, 2023 - 08:30

Жительница Зауралья пожаловалась в службу судебных приставов на навязчивые телефонные звонки, смс-сообщения и почтовые рассылки, поступающие от банка.

Представители финансовой организации несколько раз в неделю напоминали о наличии просроченной задолженности. При этом женщина отметила, что услугами банка она не пользовалась. Зная свои права, заявительница написала письменный отказ от взаимодействия с кредитором, направила его в банк и получила уведомление об удовлетворении данного отказа. Теперь согласно законодательству  кредитная организация должна была прекратить звонки и отправку сообщений на телефон женщины. Однако вместо этого звонить и писать жительнице Зауралья представители компании стали еще чаще.

Должностные лица УФССП России по Курганской области провели проверку доводов, изложенных гражданкой. В результате было установлено, банк осуществлял взаимодействие с гражданкой при наличии отказа от взаимодействия.

Пресс-служба УФССП России по Курганской области   сообщает, что  кредитная организация признана виновной в совершении административного правонарушения и оштрафована на 60 тысяч рублей. На данный момент штраф полностью оплачен.

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и в телеграм-канале.

3 апреля, 2023 - 08:30

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество