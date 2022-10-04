В Зауралье бизнес ощутил поддержку губернатора и отреагировал на неё повышением деловой активности

Указом Президента РФ Владимира Путина 2 октября 2018 года временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области назначен Вадим Шумков. Прошло четыре года. Благодаря главе региона наша область за это время очень изменилась. Достижения – во всех сферах. Это отмечают и приезжающие в Зауралье эксперты федерального уровня, и простые жители городов и деревень. И мы продолжаем развиваться! «Новый мир» подготовил серию материалов о том, чего конкретно нам удалось достичь в разных отраслях.

Так, индекс промышленного производства в январе-августе 2022 года составил 102,1%. Это оказалось выше, чем в среднем по стране (100,9%). Эксперты считают это результатом многочисленных мер поддержки бизнеса, которые применяются в Зауралье.

- На данный момент в регионе действует более 50 мер господдержки бизнеса. Они являются масштабными, многочисленными и беспрецедентными. Многих мер поддержки больше нет ни в одном другом регионе Российской Федерации. Они реализуются по поручению губернатора Вадима Михайловича Шумкова, - пояснил нашему изданию директор Департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев.

Бизнес ощутил поддержку и отреагировал на нее повышением деловой активности. Собственникам предприятий стали понятны правила игры, и они ощутили, что эти правила не изменятся. В результате стали вкладываться в развитие производства. Темп роста инвестиций в основной капитал за последние 3 года в Курганской области составил 112,4%, а за первое полугодие текущего года — и вовсе 129,3%.

- Огромное влияние на развитие зауральской экономики оказывают индустриальные парки. У нас их создана целая сеть — 5 уже действуют, 4, что называется, на подходе. Благодаря открытию на их площадях новых производств Курганская область совершила большой рывок в национальном рейтинге инвестиционного климата. За год она улучшила свое положение сразу на 36 позиций и теперь входит в ТОП-15. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума во всеуслышание в июне заявил Президент России Владимир Путин, - напомнил заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов.

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