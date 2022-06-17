В Зауралье более 2,5 тысяч будущих мам стали получателями ежемесячных пособий

С июля 2021 года Пенсионный фонд осуществляет ежемесячные выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности. За прошедший период воспользоваться данной мерой поддержки смогли уже две с половиной тысячи тысячи жительниц Зауралья.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области напоминает, что размер ежемесячного пособия составляет 50% прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе, то есть 7131,5 рубля. Пособие назначается семьям с невысокими доходами и назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости.

Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 4 месяца до даты подачи заявления. Это значит, что если вы обращаетесь за выплатой в июне 2022 года, то будут учитываться доходы с февраля 2021 года по январь 2022 года, а если в августе 2022 года – с апреля 2021 года по март 2022 года. Чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый период на двенадцать месяцев и на количество членов семьи. Полученная сумма не должна превышать 13085 рублей – это уровень прожиточного минимума на душу населения в Курганской области.

Также при рассмотрении заявлений учитывается движимое и недвижимое имущество семьи. С подробной информацией о требованиях к жилью, земельным участкам, транспортным средствам можно ознакомиться в специальном разделе на сайте Пенсионного фонда.

Подать заявление на предоставление пособия женщина может после наступления 12-й недели беременности. Сделать это можно через портал госуслуг или лично в клиентской службе ПФР. Адреса и график работы клиентских офисов ОПФР по Курганской области размещены здесь. Кроме заявления, предоставлять никакие документы не нужно – Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые сведения в сторонних ведомствах. Представить данные о доходах понадобится только в том случае, если в семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие другого силового ведомства, а также, если кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.

Срок рассмотрения заявлений составляет 10 рабочих дней, однако, если потребуется дополнительное время для сбора информации, он может быть увеличен до 30 рабочих дней. После вынесения положительного решения средства поступят на указанный в заявлении счет в течение пяти рабочих дней.

Получить консультацию по вопросам предоставления ежемесячных выплат для беременных женщин или другим услугам Пенсионного фонда можно по телефону регионального контакт-центра 8-800-600-06-27. Операторы работают по будням с 8 до 17 часов, без перерыва.

Пресс-служба ОПФР по Курганской области.

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