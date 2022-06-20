В Зауралье более 5,5 тысяч медиков вышли на пенсию досрочно

В третье воскресенье июня, 19 числа, отмечается День медицинского работника. Отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области поздравляет зауральских медиков с профессиональным праздником, желает им здоровья, успехов в работе и благодарных пациентов. В преддверии праздничной даты напоминаем о пенсионных льготах, предусмотренных для работников сферы здравоохранения.

В соответствии с законодательством медицинские работники имеют право досрочного выхода на страховую пенсию по старости. Для выхода на заслуженный отдых минимальная продолжительность медицинского стажа должна составлять 25 лет в сельской местности, либо 30 лет в городе или в случае смешанного стажа (когда человек работал и в городе, и на селе). В Курганской области порядка 5,5 тысяч пенсионеров – это медики, вышедшие на досрочную пенсию.

Наряду с работой в стаж для назначения досрочной пенсии включаются периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (курсов повышения квалификации), если в эти периоды за работником сохранялось место работы со средней заработной платой, и работодатель уплачивал за него взносы на обязательное пенсионное страхование.

Особый порядок исчисления периодов работы установлен для ряда медработников, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусной инфекцией или с подозрением на коронавирус. С 1 января по 30 сентября 2020 года один день работы засчитывается за два. Это правило применяется в следующих случаях:

оказание скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, в том числе по отбору биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие COVID-19, а также осуществляющим медицинскую эвакуацию пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию;

оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 в стационарных условиях;

оказание первичной медико-социальной помощи пациентам с установленным диагнозом с COVID-19 в амбулаторных условиях (в том числе на дому), а также первичной медико-социальной помощи больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, осуществлением отбора биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие коронавирусной инфекции.

Начиная с 2019 года, возраст выхода на пенсию определяется с учетом переходного периода. В соответствии с ним назначение пенсии медикам постепенно переносится с момента выработки специального стажа. К примеру, если сельский врач выработает необходимый стаж в июле 2022 года, пенсия ему будет назначена в июле 2026-го. При этом после приобретения необходимой продолжительности медицинского стажа гражданин сможет как продолжить трудовую деятельность, так и прекратить работу.

Также с даты выработки специального стажа медицинские работники становятся предпенсионерами и могут пользоваться соответствующими льготами. Например, правом на ежегодное предоставление двух оплачиваемых дней для прохождения диспансеризации, дополнительные гарантии трудовой занятости и др.

Пресс-служба ОПФР по Курганской области.