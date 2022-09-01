В Зауралье детям сотрудников соцзащиты к началу учебного года подарили канцтовары

Первичная профсоюзная организация Главного управления социальной защиты населения Курганской области сделала подарки будущим первоклассникам.

Председатель профкома, заместитель руководителя ведомства Ирина Кудрявцева вручила первоклашкам, родители которых работают в Главном управлении, подарочные сертификаты в магазин канцелярских товаров. В группе vk.com/szn45 сообщается, что такой нужный для учёбы подарок получили все родители – члены профсоюза, чьи дочери и сыновья являются школьниками или студентами.

В свою очередь родители поблагодарили профсоюзную организацию за внимание к их детям.

- Для школьников и студентов, особенно первоклассников и первокурсников 1 сентября –волнительный и запоминающийся день. Желаю всем ребятам ярких открытий, удивительных встреч и, конечно, отличной учёбы.Это особый день и для родителей. Ведь вы вместе с вашими детьми будете шаг за шагом идти по школьной дороге, вместе открывать страницу за страницей в увлекательной книге знаний. Желаю вам мудрости и терпения, ведь для ваших детей учёба – это способ раскрыть свои таланты, обрести себя в современном мире, правильно выбрать жизненные маршруты, - обратилась к детям начальник Главного управлениясоциальной защиты населения Курганской областиЕлена Ситникова.

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