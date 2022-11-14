В Зауралье для инвалидов по зрению организовали посещение библиотек, музеев и святых мест

В Курганской области 13 ноября завершается месячник «Белая трость». В этот день отмечается Международный день слепых. Его символом является белая трость, которая помогает незрячим людям ежедневно совершать привычные для любого здорового человека действия – ориентироваться в пространстве, переходить дорогу.

В рамках месячника органы исполнительной власти, муниципальных округов, организации социальной сферы региона организуют встречи и круглые столы с участием представителей Пенсионного фонда, средств массовой информации, на которых обсуждаются вопросы социальной поддержки и реабилитации инвалидов по зрению.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению организовано посещение библиотек, музеев, концертов, святых мест Зауралья, проводят выставки декоративно-прикладного творчества, а также турниры по шахматам, шашкам, бильярду, настольному теннису, шаффлборду- игре на размеченном столе или корте с использованием киев и шайб.

В Главном управлении социальной защиты населения предполагают, что в месячнике примут участие порядка 300 инвалидов по зрению.

«Основная цель месячника – привлечение внимания широкой общественности и правительства, органов местной власти к необходимости решения социальных проблем инвалидов по зрению, защиты их прав и свобод», – рассказали вКурганской областной общественной организации Всероссийского общества слепых.

По данным управления соцзащиты, на сегодняшний день в региональной организации состоит более 1500 инвалидов по зрению.

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