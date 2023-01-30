В Зауралье ГИБДД проверит, кто сел за руль после рюмки-другой

На дорогах Курганской области 27 и 28 января состоится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

За прошедший год в Зауралье по вине нетрезвых водителей и водителей, отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, произошло 119 аварий, сообщили в отделе пропаганды областной Госпавтоинспекции. В них 20 человек погибли и 144 участника движения получили различные травмы. Происшествия зарегистрированы на территории областного центра, города Шадринска и 22 округов. В течение года отстранены от управления порядка четырех тысяч нетрезвых водителей.

В 2022 году в регионе по вине пьяных либо отказавшихся от освидетельствования водителей произошло каждое седьмое ДТП. Отстранены от управления порядка четырех тысяч нетрезвых водителей.

Телефон дежурной группы ОБДПС ОГИБДД по городу Кургану: 8 (3522) 25-64-90. Также информацию о том, что кто-либо сел за руль нетрезвым, можно передать в районные подразделения Госавтоинспекции либо по телефону 020

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